Горели деревья, взрывались авто: жительница Первомайского чудом жива после атаки россиян
После российского удара по Первомайскому в Харьковской области растет количество пострадавших жителей. Люди шокированы, ведь городок считался относительно безопасным.
Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Среди раненых в результате обстрела России также есть дети.
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Сегодняшний обстрел города второй за все время полномасштабного вторжения. Очень повезло, что ракета, предварительно "Искандер", попала не в дома. Но взрывной волной от этого прилета повредило квартиры 2 000 человек.
Последствия российского удара по Первомайскому: смотрите видео
"Ракета упала неподалеку от жилой девятиэтажки, несколько зданий были повреждены, полностью выбиты все окна", – отметил спикер Управления ГСЧС Харьковщины Евгений Васильченко.
Россия ударила по Первомайскому / Фото 24 Канала
Число пострадавших растет
По состоянию на 18:24 количество пострадавших выросло до 43. Среди них – 12 детей. К счастью, состояние 10-месячного младенца удалось стабилизировать. У других детей – легкие осколочные ранения, ушибы и царапины.
Россия ударила по Первомайскому / Фото 24 Канала
"Черное пламя – деревья горели, автомобили взрывались. Страшно было, очень страшно", – поделилась местная жительница Любовь.
Женщина чудом осталась жива. Она как раз вышла на улицу и услышала звук ракеты. Прилетело в ее двор.
Россия ударила по Первомайскому / Фото 24 Канала
Удар России по Первомайскому: коротко
- Днем 4 июля россияне обстреляли Первомайский в Харьковской области. Один из боеприпасов попал вблизи многоэтажного дома, в результате чего десятки человек получили ранения.
- К слову, оккупанты цинично целили по месту прощания с погибшим военнослужащим Олегом Фадеенко с позывным "Малыш". Об этом рассказал один из командиров спецподразделения ГУР МО "Кракен" Сергей Величко с позывным "Чили".
- На месте обстрела Первомайского работают прокуроры. При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).