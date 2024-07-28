Россия нанесла массированный удар по пригороду Херсона: повреждены дома, ранены дети

Утром в воскресенье, 28 июля, российская оккупационная армия ударила по пригороду Херсона. К сожалению, есть раненые, среди которых –дети.

Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал детали атаки врага. Также он рассказал о состоянии пострадавших.

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Противник ударил по пригороду Херсона

Около часа назад армия России с временно оккупированного левого берега нанесла массированный удар по пригороду Херсона,

– написал Мрочко в 7:54.

По его словам, повреждены дома, а также есть раненые. Председатель Херсонской МВА предоставил обновление о пострадавших и сообщил, что во время этого вражеского обстрела получили ранения двое детей 10 и 15 лет. Впоследствии в ОВА сообщили, что также взрывную травму, ранение лица, туловища, рук и ног получила 32-летняя женщина, которая является мамой пострадавших детей.

У 10-летней девочки – взрывная травма и сотрясение головного мозга. У мальчика диагностировали еще и травму живота и ранение ноги.

Также среди пострадавших – 75-летняя женщина. У нее взрывная и черепно-мозговая травмы и контузия. В ОВА сообщили, что всех пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Менее, чем через полчаса сообщили о еще одном травмированном из-за российского обстрела Камышан в Херсонской области. Отмечается, что 16-летний парень самостоятельно обратился в больницу за помощью. У юноши – взрывная травма и контузия.

Добавим, что в поселке Приозерное взрывную травму и контузию получила 65-летняя женщина. Врачи оказали ей необходимую помощь.

В Херсоне россияне попали в образовательное учреждение

Также Александр Прокудин, председатель Херсонской ОВА, сообщил, что под ударом оккупантов оказалось образовательное учреждение Херсона.

Ночью враг попал в здание одного из колледжей в центре города, в результате чего вспыхнул пожар,

– проинформировал он.

Он сообщил, что, к счастью, никто из людей не пострадал. Также он опубликовал кадры с последствиями.

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