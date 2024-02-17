Россия ударила по Славянску и Краматорску: много разрушений, уже двое погибших

О ситуации в этих городах сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба. По его словам, и в Славянске, и в Краматорске под завалами могут быть люди, россияне попали в гражданские объекты.

За сутки 17 февраля россияне дважды обстреляли Купянск. Там ударили по дому, под завалами могут быть люди.

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Что известно об обстрелах Славянска и Краматорска

Алексей Кулеба написал, что оккупанты продолжают массированно обстреливать населенные пункты нашего государства. Под вражеским огнем оказались Славянск и Краматорск.

В Краматорске россияне попали ракетами в промзону и частный сектор – предположительно, под завалами одного из домов находится семья из 4 человек, в том числе два подростка. Разрушены 2 дома, повреждены еще 23. В Славянске снаряд попал в школу – под завалами возможно пребывание одного человека,

– сообщил он.

На месте попаданий уже работают представители власти, полиция и спасатели.

Детали от местных властей об обстреле Краматорска: уже есть погибшая

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне нанесли три ракетных удара по Краматорску около восьми вечера.

"На месте удара по Краматорску идет спасательная операция. Спасатели ГСЧС разбирают завалы домов. Представители городской администрации опрашивают местных жителей, чтобы как можно скорее удовлетворить насущные потребности – прежде всего речь идет о стройматериалах для перекрытия поврежденных домов", – написал он.

Сколько погибших в Краматорске

О 22:41 стало известно об одной погибшей в Краматорске – спасатели вытащили из-под завалов тело женщины. Предположительно, под завалами еще два человека (Вадим Филашкин, в отличие от Алексея Кулебы, говорил о возможных трех людях под завалами).

О еще одном погибшем человеке сообщила пресс-секретарь управления ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал "Суспільному Донбас". Тело изъяли из-под завалов. Вадим Филашкин указал, что жертва – 23-летний парень.

Спасатели несут тело погибшего в Краматорске / Фото из телеграм-канала Вадима Филашкина

Ситуация в Славянске

Глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что Славянск обстреляли также около восьми вечера. Россияне попали в школу № 18, где были расположены социальная столовая, пункт несокрушимости и один из пунктов выдачи гуманитарной помощи.

Последствия удара по Славянску 17 февраля 2024 года / Фото "Суспільне Донбас"

Сейчас продолжается спасательная операция.

ГСЧС разбирает завалы в Славянске после обстрелов: смотрите видео

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