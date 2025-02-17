Российский FPV-дрон атаковал спасателей, которые везли воду в Константиновку Донецкой области

В Донецкой области российские военные с FPV-дрона ударили по спасателям. Работники ГСЧС везли воду мирным жителям города Константиновка.

Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает 24 Канал. Там отмечают, что враг специально целился в водителя.

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Что известно об атаке

В результате российского нападения 2 спасателя ранены, их уже доставили в больницу. Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести. Кроме того, повреждена автоцистерна с водой.

Несмотря на циничность врага, спасатели Донецкой области не останавливаются. Они продолжают работать под обстрелами, потому что знают: каждая капля воды – это шанс на жизнь,

– написали в ГСЧС.

Россия атаковала автоцистерну спасателей / Фото ГСЧС (осторожно, чувствительный контент, 18+)

К слову, FPV-дроны противника уже не впервые нападают на спецтранспорт чрезвычайников. В Покровском районе 9 февраля под обстрел попал экскаватор-погрузчик. Работники ГСЧС возвращались после проведения аварийно-спасательных работ, тогда 1 сотрудник получил контузию.