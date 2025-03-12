Капитан запаса ВМС предположил, для чего Россия ударила по судну в порту Одессы

Россия серьезно обеспокоена функционированием зернового коридора, поэтому регулярно наносит удары по порту Одессы. Так, недавно атаковала судно, которое перевозило пшеницу в Алжир.

Однако враг подает эти удары своему населению как "демилитаризацию Украины", утверждая, что на борту судна было оружие. Подробнее 24 Каналу рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.

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Как Россия попытается использовать удар

Накануне Россия осуществила очередной удар по судну в порту Одессы, перевозившему зерно из Украины в Алжир. Четыре члена экипажа погибли, еще один моряк получил ранения. Этот инцидент лишь подтверждает, что России не нравится зерновой коридор, успешно открытый нашим государством.

Как отметил капитан запаса ВМС, россиян не устраивает, что Украина самостоятельно организовала безопасность для грузов, обезвреживает морские мины и защищает маршруты от угроз.

С 2023 года Военно-морские силы нашли и обезвредили около 100 морских мин, которые находились на этом коридоре,

– отметил Андрей Рыженко.

Россияне пытаются помешать этому процессу, регулярно осуществляя удары по судам, которые идут в или из украинских портов.

"Они не будут рассказывать в своих медиа, что судно прибыло в Украину за сельскохозяйственной продукцией для того, чтобы население Алжира нормально питалось, поскольку не получат поддержку населения. Зато если скажут, что уничтожили оружие на борту и Украина демилитаризована, это смотивирует их", – отметил он.

Обратите внимание! Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сказал, что Россия ударом по порту в Одессе демонстрирует свою агрессию и боевые возможности на фоне переговоров Украины и США в Джидде.

Рыженко также обратил внимание на темпы запуска ракет, в частности "Искандеров", с северной части Крыма. Они имеют высокую скорость, что затрудняет их перехват системами ПВО. На сегодня такие удары стали почти регулярными – с начала года уже третье нападение на подобное судно.