Россия ударила по Сумской общине: есть жертвы, повреждены дома

Среди дня 12 июля враг нанес удар авиабомбами по Сумской общине. Уже известно о по меньшей мере двух погибших.

Повреждены жилые дома в одном из сел. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

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Что известно об ударе России по Сумской области?

Около 13:00 12 июля враг нанес удар авиабомбами по Сумской общине. По состоянию на сейчас известно, что в результате удара КАБ погибли по меньшей мере 2 человека.

Удар нанесли по одному из сел Великочернеччинского старостата. Есть разрушенные и поврежденные жилые дома.

Последствия уточняют, на месте работают соответствующие экстренные службы.

Напомним, во Львове в результате массированной атаки беспилотниками пострадали 9 человек, среди которых 11-летний парень, повреждено 46 домов, выбито более 500 окон.

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