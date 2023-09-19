Ударили артиллерией по вузу Херсона: ОВА показала страшные последствия атаки

Российские оккупанты обстреляли Херсон после обеда. Захватчики попали по одному из вузов. В результате пострадали люди.

Россия снова атаковала Херсон 19 сентября. На этот раз захватчики обстреляли один из вузов.

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Что известно об обстреле вуза

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко заявил, что вражеская артиллерия ударила по городу после 15:00. Оккупанты попали по Корабельному району.

После 15:00 враг обстрелял Корабельный район Херсона. Из-за российской агрессии пострадали еще два человека,

– написал он в соцсетях.

По его словам, по состоянию на вечер 19 сентября в Херсоне 2 погибших и 3 раненых из-за атак России.

Херсонская областная военная администрация поделилась подробностями о двух пострадавших людях. Ими оказались жительницы Херсона. 31-летняя женщина получила минно-взрывную травму. 45-летнюю жительницу госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Россия снова обстреляла Херсон

В этот же день, в 09:35, российские захватчики тоже атаковали областной центр. Под их прицелом снова оказался Корабельный район.

Утром россияне обстреляли улицу Нефтяников и попали в троллейбус №9. В результате двое мужчин в возрасте 33 и 57 лет, находившиеся в транспорте, получили ранения. Их госпитализировали.

Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что 57-летний пассажир скончался в больнице. Также стало известно, что в результате российской атаки погиб старший сержант полиции, находившийся рядом с троллейбусом. Ему было 49 лет.

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