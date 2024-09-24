Россия ударила по жилым многоэтажкам Харькова: 22 раненых, есть погибшие
Источник:Олег Синегубов
Россия цинично атаковала Харьков посреди дня 24 сентября. К сожалению, оккупанты ударили по жилым многоэтажкам.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что есть раненые. По его словам, прилеты двух управляемых авиационных бомб зафиксировали в Салтовском районе города.
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Что известно о раненых и погибших в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что россияне ударили по четырем административным районам города.
Впоследствии чиновник уточнил, что управляемые авиационные бомбы атаковали две жилые многоэтажки в Киевском и Салтовском районах.
Начиная с 15:52 24 сентября количество раненых растет. По состоянию на:
- 16:09 – Олег Синегубов написал о 15 пострадавших людях;
- 16:31 – Терехов заявил, что в Харьковском районе 13 раненых, один человек погиб;
- 16:45 – Синегубов отметил, что ранены уже 22 человека.
Количество погибших увеличилось до трех человек. Разбор завалов продолжается,
– написал чиновник ориентировочно в 16:16 24 сентября.
Игорь Терехов рассказал, что в Киевском районе города в жилом доме этажи сложились с восьмого по третий.
По словам мэра, по состоянию на 16:15 24 сентября продолжается поисково-спасательная операция. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.