Россия ударила ракетами по Краматорску
23 января 2023, 15:43Читати новину українською
Источник:Олександр Гончаренко
Российские оккупанты 23 января снова нанесли ракетный удар по Краматорску, что на Донбассе. Последствия еще выясняются.
Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко. Пока неизвестно, есть ли жертвы и ранены.
Ранее Россия ударила ракетами по Краматорску: повреждена школа, детсад, есть жертвы
Ракетный удар по Краматорску. Выясняем последствия,
– написал Гончаренко.
Краматорск – под атакой оккупантов
- Россияне безжалостно обстреливают Краматорск. Например, 20 января враг нанес 3 ракетных удара по городу. Повредили объекты инфраструктуры. В частности, детский садик, школу и частный профилакторий. Там выбило окна и разрушило крышу.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что погиб человек.
- 9 января в Краматорске снова был враждебный "прилет". Захватчики обстреляли проезжую часть, а также автомобиль с людьми. К сожалению, двое пассажиров скончались.
- 8 января от атаки россиян в Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта. Кроме того, был поврежден гараж.
- Обстрел 4 января повредил дома и автомобили. Однако был и пострадавший. При выполнении ремонтных работ пострадал работник ДТЭК Донецкие электросети.
Кстати, Кириленко сообщал, что обстрелы за 22 января были на 4 направлениях Донецкой области. Всего за сутки россияне ранили 4 жителя региона.