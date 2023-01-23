Российские оккупанты 23 января снова нанесли ракетный удар по Краматорску, что на Донбассе. Последствия еще выясняются.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко. Пока неизвестно, есть ли жертвы и ранены.

Ранее Россия ударила ракетами по Краматорску: повреждена школа, детсад, есть жертвы

Ракетный удар по Краматорску. Выясняем последствия,

– написал Гончаренко.

Краматорск – под атакой оккупантов

Россияне безжалостно обстреливают Краматорск. Например, 20 января враг нанес 3 ракетных удара по городу. Повредили объекты инфраструктуры. В частности, детский садик, школу и частный профилакторий. Там выбило окна и разрушило крышу.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что погиб человек.

9 января в Краматорске снова был враждебный "прилет". Захватчики обстреляли проезжую часть, а также автомобиль с людьми. К сожалению, двое пассажиров скончались.

8 января от атаки россиян в Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта. Кроме того, был поврежден гараж.

Обстрел 4 января повредил дома и автомобили. Однако был и пострадавший. При выполнении ремонтных работ пострадал работник ДТЭК Донецкие электросети.

Кстати, Кириленко сообщал, что обстрелы за 22 января были на 4 направлениях Донецкой области. Всего за сутки россияне ранили 4 жителя региона.