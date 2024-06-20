Россия запустила ракеты с атомных подводных лодок вблизи морской границы Норвегии
Источник:The Barents Observer
Субмарины Северного флота России в эти дни проводят учения у побережья Кольского полуострова в Баренцевом море. Во время тренировок корабли страны-агрессора осуществили пуски крылатых ракет вблизи водной границы страны НАТО.
Россия продолжает показательно бряцать оружием перед Альянсом. Так, 19 июня, она запускала крылатые ракеты вблизи Норвегии.
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Провокация Кремля
Две ядерные подводные лодки "Северодвинск" и "Орел", находясь в погруженном положении, ударили крылатыми ракетами типа "Калибр" и "Гранит" по воображаемой флотилии десантных кораблей. Отмечается, что судна якобы поразили цели, расположенные на расстоянии 170 километров.
Пуски ракет состоялись в районе полуострова Рыбачий, вблизи морской границы с Норвегией, в восточном направлении, в сторону полуострова Канин.
В Северном флоте России уточнили, что учения в Баренцевом море были частью "плана боевой готовности".
Напомним, что провокации на море, направленные против НАТО, Москва устраивает не впервые. Недавно она самовольно попыталась изменить границы в Балтийском море.
- 21 мая на сайте российского правительства появился так называемый приказ об "одностороннем изменении границы" с Литвой и Финляндией в Балтийском море.
- Там минобороны России выражало намерение определить часть вод на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области, как свои внутренние морские воды.
- Также предлагались изменения в координаты у островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва.
- 23 мая Эстония заявила, что российские пограничники поснимали буи, установленные на эстонской половине реки Нарва.
- В ЕС и НАТО призвали Россию прокомментировать свои действия.
- Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил недовольство из-за односторонних действий России на эстонско-российской границе. Он призвал агрессоров вернуть буи, которые демаркируют границу на реке Нарва.