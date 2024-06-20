Росія продовжує показово бряцати зброєю перед Альянсом. Так, 19 червня, вона запускала крилаті ракети поблизу Норвегії.
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Провокація Кремля
Два ядерні підводні човни "Сєвєродвінськ" і "Орел", перебуваючи у зануреному положенні, вдарили крилатими ракетами типу "Калібр" і "Граніт" по уявній флотилії десантних кораблів. Зазначається, що судна нібито вразили цілі, розташовані на відстані 170 кілометрів.
Пуски ракет відбулися у районі півострова Рибачий, поблизу морського кордону з Норвегією, у східному напрямку, в бік півострова Канін.
У Північному флоті Росії уточнили, що навчання в Баренцовому морі були частиною "плану бойової готовності".
Нагадаємо, що провокації на морі, спрямовані проти НАТО, Москва влаштовує не вперше. Нещодавно вона самовільно спробувала змінити кордони у Балтійському морі.
- 21 травня на сайті російського уряду з'явився так званий наказ про "односторонню зміну кордону" з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі.
- Там міноборони Росії висловлювало намір визначити частину вод на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області, як свої внутрішні морські води.
- Також пропонувалися зміни до координат біля островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва.
- 23 травня Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва.
- В ЄС і НАТО закликали Росію прокоментувати свої дії.
- Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель висловив невдоволення через односторонні дії Росії на естонсько-російському кордоні. Він закликав агресорів повернути буї, які демаркують кордон на річці Нарва.