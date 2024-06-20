Росія продовжує показово бряцати зброєю перед Альянсом. Так, 19 червня, вона запускала крилаті ракети поблизу Норвегії.

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Провокація Кремля

Два ядерні підводні човни "Сєвєродвінськ" і "Орел", перебуваючи у зануреному положенні, вдарили крилатими ракетами типу "Калібр" і "Граніт" по уявній флотилії десантних кораблів. Зазначається, що судна нібито вразили цілі, розташовані на відстані 170 кілометрів.

Пуски ракет відбулися у районі півострова Рибачий, поблизу морського кордону з Норвегією, у східному напрямку, в бік півострова Канін.

У Північному флоті Росії уточнили, що навчання в Баренцовому морі були частиною "плану бойової готовності".

Нагадаємо, що провокації на морі, спрямовані проти НАТО, Москва влаштовує не вперше. Нещодавно вона самовільно спробувала змінити кордони у Балтійському морі.