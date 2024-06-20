Россия продолжает показательно бряцать оружием перед Альянсом. Так, 19 июня, она запускала крылатые ракеты вблизи Норвегии.

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Провокация Кремля

Две ядерные подводные лодки "Северодвинск" и "Орел", находясь в погруженном положении, ударили крылатыми ракетами типа "Калибр" и "Гранит" по воображаемой флотилии десантных кораблей. Отмечается, что судна якобы поразили цели, расположенные на расстоянии 170 километров.

Пуски ракет состоялись в районе полуострова Рыбачий, вблизи морской границы с Норвегией, в восточном направлении, в сторону полуострова Канин.

В Северном флоте России уточнили, что учения в Баренцевом море были частью "плана боевой готовности".

Напомним, что провокации на море, направленные против НАТО, Москва устраивает не впервые. Недавно она самовольно попыталась изменить границы в Балтийском море.