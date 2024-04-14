Россия ударила "Шахедами" по инфраструктуре Харькова
14 апреля 2024, 07:09Читати новину українською
Источник:Олег Синегубов
Российские войска продолжают наносить удары по городам Украины, подвергая опасности мирных людей. В частности, под прицелом в очередной раз был Харьков.
"После полуночи оккупанты ударили по меньшей мере двумя "Шахедами" по Харькову. Опять цель – критическая инфраструктура. Отдельное спасибо силам ПВО. По состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала", – написал глава ОВА Синегубов.