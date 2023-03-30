Россия ударила управляемыми авиабомбами по Херсонщине: жуткие кадр попаданий

Российская армия нанесла авиаудар по селу Львов Херсонской области. В результате атаки повреждены гражданские дома.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, он опубликовал видео, где видны масштабы разрушений.

Смотрите также Начали применять управляемые бомбы: в ОК "Юг" назвали основные цели россиян в Херсонской области

"Деревня Львова Бериславского района. Вот такая воронка осталась после авиаудара армии России", – отметил Прокудин.

По словам главы ОВА, изуродовано около десятка частных подворий.

"Прицельный удар управляемыми авиабомбами направлен сугубо по мирным жителям села. К счастью, пострадавших нет", – отметил Прокудин.

Оккупанты терроризируют население Херсонской области