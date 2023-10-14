Россия ударила по Донетчине: 11-летний мальчик погиб, его мама и 6-летний брат ранены

Российские захватчики ударили по селу Богатырь Донецкой области. В результате обстрела погиб маленький мальчик.

Мама мальчика и его брат ранены. Их госпитализировали в больницу.

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Враг ударил по Донецкой области

Россия атаковала село из РСЗО "Смерч". Зафиксировано 9 прилетов по жилому сектору. К сожалению, в результате обстрела погиб 11-летний мальчик. Его мама и 6-летний брат получили ранения.

Мальчику всего два дня назад исполнилось 11 лет. 31-летняя мать и ее младший сын госпитализированы с многочисленными ранениями,

– рассказали правоохранители.

В результате атаки также повреждены 20 частных домов, церковь, школа, гражданские авто и электросеть.

Правоохранители обошли пострадавший район. Некоторые люди в момент обстрела успели спрятаться в подвалах, другие – чудом выжили под развалинами собственных домов.

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