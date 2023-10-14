Россия ударила по Донетчине: 11-летний мальчик погиб, его мама и 6-летний брат ранены
Источник:Национальная полиция Украины
Российские захватчики ударили по селу Богатырь Донецкой области. В результате обстрела погиб маленький мальчик.
Мама мальчика и его брат ранены. Их госпитализировали в больницу.
Важно Удар по управлению соцзащиты в Покровске: есть погибший, количество пострадавших сильно выросло
Враг ударил по Донецкой области
Россия атаковала село из РСЗО "Смерч". Зафиксировано 9 прилетов по жилому сектору. К сожалению, в результате обстрела погиб 11-летний мальчик. Его мама и 6-летний брат получили ранения.
Мальчику всего два дня назад исполнилось 11 лет. 31-летняя мать и ее младший сын госпитализированы с многочисленными ранениями,
– рассказали правоохранители.
В результате атаки также повреждены 20 частных домов, церковь, школа, гражданские авто и электросеть.
Правоохранители обошли пострадавший район. Некоторые люди в момент обстрела успели спрятаться в подвалах, другие – чудом выжили под развалинами собственных домов.
Последствия вражеского обстрела в Донецкой области: смотрите видео
Россия часто атакует Донецкую область
- Напомним, что оккупанты ударили по Покровску в Донецкой области. Одна из ракет попала по управлению соцзащиты населения.
- В результате ракетного удара по Покровску 1 человек погиб, а еще 24 – получили ранения.
- Позже стало известно, что разрушения получили админздание УСЗН, объект социальной инфраструктуры, 2 медицинских объекта и 2 многоквартирных дома.
- Недавно оккупанты атаковали Авдеевку Донецкой области. Враг бил по городу из артиллерии и авиации.