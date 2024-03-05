Проще посмеяться, – политолог сказал, как немцам реагировать на угрозы России
Немецкие офицеры обсуждали применение ракет Taurus для поражения Крымского моста. Записи разговора обнародовали российские пропагандисты и сразу взялись угрожать нанести удары по Германии.
Россияне называют конкретные мосты, которые хотят уничтожить в ответ. Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что в этой ситуации Запад пытается показать, что не воспринимает серьезно никакие угрозы.
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Какой должна быть реакция на шантаж России
Оккупанты уже неоднократно угрожали тем, что нанесут удары по Лондону, Парижу, но на это никто не обращал внимания. Более того, именно эти страны передали нам ракеты, которые теперь попадают по российским целям.
По мнению Рейтеровича, они будут прилетать чаще, потому что Франция и Великобритания не боятся реагировать соответствующим образом. У Германии ситуация несколько иная, потому что в отличие от этих двух государств, она не имеет собственного ядерного оружия, а это важный фактор сдерживания.
На такие словесные угрозы немцам даже не стоит реагировать. Им проще посмеяться и посмотреть на них, как на дураков. Например, как на Дмитрия Медведева, который начал рассказывать о "стратегических границах России",
– отметил политолог.
Лучшей реакцией на такие заявления будет увеличение помощи Украине. К тому же западные политики понимают, что удары по немецким мостам – это не более, чем блеф со стороны России. Все страшные вещи, на которые способна страна-агрессор, она уже сделала в Украине.
Россия не готова нанести прямой удар по странам НАТО. Она об этом будет кричать, угрожать, запускать дроны или ракеты близко к их границам, но на прямой конфликт, конечно, не пойдет,
– подчеркнул Рейтерович.
Поэтому надо увеличивать поддержку нашего государства. Именно это заставит россиян громче кричать, но в реальности ни к чему большему не приведет.
Россия угрожает Германии ударами: что произошло
- Пропагандисты "слили" в сеть запись разговора немецких офицеров о ракетах Taurus. Они говорили о том, что для уничтожения Крымского моста нужно около 20 ракет. Также говорится, что мост очень длинный, а украинцев надо подготовить. К учениям могли бы привлечь британцев.
- После этого оккупанты прибегли к угрозам. Маргарита Симоньян, которая опубликовала этот разговор, отметила, что Россия готова дать ответ. Она апеллировала к событиям Второй мировой и пообещала "напомнить Германии, чем завершилась бомбардировка российских мостов в прошлый раз". В конце пропагандистка призвала Берлин отреагировать немедленно, потому что якобы неизвестно, что будет завтра.
- К угрозам присоединился и Дмитрий Киселев. Он назвал четыре моста в Германии, которые может уничтожить Россия. Более того, заметил, что у немцев нет таких длинных мостов как Крымский, поэтому надо хорошо все обдумать, чтобы "добрать соответствующий ущерб по погонным метрам". Российский преступник также предложил атаковать все четыре моста за раз.
- "Слитый" разговор не обошел вниманием Дмитрий Медведев. Он собрал все свои абсурдные мысли в один текст, который обнародовал в телеграмме. Бывший президент России убеждал, что якобы немецкие военные так хотят воевать, что "их хлебом не корми – дай поиграть в войну". Канцлера Шольца он назвал "ливерным и миролюбивым". А закончил сообщение тем, что Германия якобы готовится воевать с Россией.