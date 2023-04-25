США, Франция и Китай получили повод нанести удары по территории России, – политтехнолог

Согласно Договору о нераспространении ядерного оружия, угрозы ядерному оружию неядерному государству приравниваются к его применению. После угроз России законный повод для превентивного удара получили другие ядерные страны.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он убежден, что российские угрозы будут работать против самой агрессорки.

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Шейтельман отметил, что российское бряцание ядерным оружием активизировались после недавних ударов беспилотниками по территории России.

Доподлинно неизвестно, какие из них куда-то долетели. Известно, о падении беспилотника из 17 килограммами тротила возле Москвы. Второй неподалеку упал с парашютами. Также в сети гуляет видео с беспилотником на Красной площади, который управляется явно из Украины, там изображен герб.

Туда же добавился ночной удар по морской базе в Севастополе, который явно чем-то хорош для нас, и плохим для них закончился. Учитывая звук взрыва, учитывая выбитые окна Севастопольской бухте вокруг, хоть они и сказали, что все это мелочи, но решили выйти из Зерновой сделки, наверное, что-то там повредили,

– добавил говорящий.

Он упомянул, что в конце октября – начале ноября 2022 года атаки морскими беспилотниками были настолько удачными, что появились даже видеодоказательства взрывов российских судов.

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Страны могут нанести превентивный удар по России

Шейтельман подчеркнул, что Конвенция о нераспространении ядерного оружия приравнивает угрозы неядерному государству к применению этого оружия.

Если ядерная страна угрожает неядерной, то остальные четыре страны должны нанести по ней удар, должны военным способом отразить агрессию. То есть США, Франция, Великобритания и Китай абсолютно законно могут нанести удар по России.

И очень странно, что до сих пор не ведется обсуждение этой темы, это разрушает договор,

– подчеркнул эксперт.

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