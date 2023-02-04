Новые заявления Медведева: Шейтельман объяснил последствия российских ядерных угроз

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев угрожал Украине ядерными ударами, если будут удары по временно оккупированному Крыму. Его заявления прямые, в отличие от угроз Владимира Путина.

Об этом для 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что ядерные государства должны защищать Украину.

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"Международными конвенциями запрещено ядерному государству угрожать неядерному. У Запада есть один выход – защищать нас. Если Запад откажется, то Украина захочет стать ядерным государством и никто не сможет убедить, что ему этого не нужно", – рассказал Шейтельман.

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Все захотят иметь ядерный статус

По словам политтехнолога, каждое граничащее с Россией государство также захочет получить ядерный статус. Это будет для них гарантией безопасности

Если россияне реализуют угрозу, то после этого Казахстан не создаст свою ядерную бомбу. Казахстан добывает 50% мирового урана. Узбекистан добывает 7% урана в мире и тоже захочет быть ядерной страной, – считает Шейтельман.

Он отметил, что страны будут создавать ядерное оружие от тупика. Шейтельман надеется, что все угрозы Кремля остановят.

"Путину и Медведеву давно не напоминали, что за одни угрозы можно многое получить. За реальное применение с Россией будет плохо. Медведев сказал, что если будет удар по Крыму, то Россия применит ядерное оружие. Однако по Крыму уже били. По нем регулярно прилетает", – добавил Шейтельман.

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