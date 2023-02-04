Про це для 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що ядерні держави мають захищати Україну.
До теми "Запалає вся Україна": Медведєв погрожує ядерною зброєю за удари по Криму
"Міжнародними конвенціями заборонено ядерній державі погрожувати неядерній. У Заходу є один вихід – захищати нас. Якщо Захід відмовиться, то Україна захоче стати ядерною державою і ніхто не зможе переконати, що їй цього не треба", – розповів Шейтельман.
Зверніть увагу – Михайло Шейтельман про ядерні погрози Росії: дивіться відео
Всі захочуть мати ядерний статус
За словами політтехнолога, кожна держава, яка межує з Росією, також захоче отримати ядерний статус. Це буде для них гарантією безпеки
Якщо росіяни реалізують погрозу, то як після цього Казахстан не створить свою ядерну бомбу. Казахстан видобуває 50% світового урану. Узбекистан добуває 7% урану у світі й також захоче бути ядерною країною, – вважає Шейтельман.
Він зазначив, що країни створюватимуть ядерну зброю від безвиході. Шейтельман сподівається, що всі погрози Кремля зупинять.
"Путіну й Мєдвєдєву давно не нагадували, що за одні погрози можна багато чого отримати. За реальне застосування з Росією буде геть погано. Мєдвєдєв сказав, що коли буде удар по Криму, то Росія застосує ядерну зброю. Проте по Криму вже ж били. По ньому регулярно прилітає", – додав Шейтельман.
Ядерні погрози Росії: останні новини
- Соціолог із Німеччини Ігор Ейдман вважає, що Росія шантажує ядерною зброєю, бо не має інших сфер впливу. Проте Кремль сам боїться наслідків.
- Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер сказав, що Путін розуміє фатальність наслідків у разі використання ядерної зброї.
- Мєдвєдєв не вперше лякає Україну ядерною зброєю. Так він реагує на військову допомогу для українських захисників.