Про це для 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що ядерні держави мають захищати Україну.

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"Міжнародними конвенціями заборонено ядерній державі погрожувати неядерній. У Заходу є один вихід – захищати нас. Якщо Захід відмовиться, то Україна захоче стати ядерною державою і ніхто не зможе переконати, що їй цього не треба", – розповів Шейтельман.

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Всі захочуть мати ядерний статус

За словами політтехнолога, кожна держава, яка межує з Росією, також захоче отримати ядерний статус. Це буде для них гарантією безпеки

Якщо росіяни реалізують погрозу, то як після цього Казахстан не створить свою ядерну бомбу. Казахстан видобуває 50% світового урану. Узбекистан добуває 7% урану у світі й також захоче бути ядерною країною, – вважає Шейтельман.

Він зазначив, що країни створюватимуть ядерну зброю від безвиході. Шейтельман сподівається, що всі погрози Кремля зупинять.

"Путіну й Мєдвєдєву давно не нагадували, що за одні погрози можна багато чого отримати. За реальне застосування з Росією буде геть погано. Мєдвєдєв сказав, що коли буде удар по Криму, то Росія застосує ядерну зброю. Проте по Криму вже ж били. По ньому регулярно прилітає", – додав Шейтельман.

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