Об этом рассказал 24 Каналу доктор исторических наук и писатель Юрий Фельштинский, отметив, что "преимущество агрессии – в руках агрессора". Он считает, что Запад против Владимира Путина достаточно беспомощный, ведь трудно предотвратить желание агрессора осуществить акт агрессии.

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Чего ждет Россия

Фельштинский отметил, что у России есть всегда надежда на сдвиги на других фронтах в мире.

У России появился новый партнер на Ближнем Востоке – Иран. Путин очевидно будет иметь связи с террористическими структурами Ирана: Хезболла, ХАМАС. Руководство в Северной Корее и Венесуэле начинает себя вести более уверенно, что также может быть полезным Кремлю.

Россия провоцирует обострение в мире. Конечно, наиболее очевидный фронт, который, к сожалению, неотвратимый, будет на Ближнем Востоке. Возможно уже в этом году,

– предположил Юрий Фельштинский.

У Путина также есть надежда, что в 2025 году Дональд Трамп возглавит Белый дом и остановит помощь Украине и выведет США из НАТО.

2025 год может принести Путину очень серьезные преимущества против 2024 года. Это то, на что надеется Путин,

– сказал Юрий Фельштинский.

Доктор исторических наук отметил, что это не означает, что Европа сдастся или отдаст Украину. Европа может останется один на один против Путина без американской поддержки.

У Европы нет выбора. Ей все равно придется воевать с Путиным потому, что военные действия начинает он,

– подчеркнул Фельштинский.

Политика Кремля направлена на террор