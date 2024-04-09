Об этом рассказал 24 Каналу доктор исторических наук и писатель Юрий Фельштинский, отметив, что "преимущество агрессии – в руках агрессора". Он считает, что Запад против Владимира Путина достаточно беспомощный, ведь трудно предотвратить желание агрессора осуществить акт агрессии.
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Чего ждет Россия
Фельштинский отметил, что у России есть всегда надежда на сдвиги на других фронтах в мире.
У России появился новый партнер на Ближнем Востоке – Иран. Путин очевидно будет иметь связи с террористическими структурами Ирана: Хезболла, ХАМАС. Руководство в Северной Корее и Венесуэле начинает себя вести более уверенно, что также может быть полезным Кремлю.
Россия провоцирует обострение в мире. Конечно, наиболее очевидный фронт, который, к сожалению, неотвратимый, будет на Ближнем Востоке. Возможно уже в этом году,
– предположил Юрий Фельштинский.
У Путина также есть надежда, что в 2025 году Дональд Трамп возглавит Белый дом и остановит помощь Украине и выведет США из НАТО.
2025 год может принести Путину очень серьезные преимущества против 2024 года. Это то, на что надеется Путин,
– сказал Юрий Фельштинский.
Доктор исторических наук отметил, что это не означает, что Европа сдастся или отдаст Украину. Европа может останется один на один против Путина без американской поддержки.
У Европы нет выбора. Ей все равно придется воевать с Путиным потому, что военные действия начинает он,
– подчеркнул Фельштинский.
Политика Кремля направлена на террор
- Владимир Путин одобрил обновленную версию внешней политики России. В Кремле отметили, что США являются угрозой для существования России. Новую концепцию представил сам Путин, выразив, что кардинальные изменения в международной жизни заставили Россию серьезно пересмотреть ключевые стратегические документы.
- После встречи с Сергеем Лавровым, главой МИД России, Ван И, министр иностранных дел Китая, выразил поддержку созыву международной конференции по вопросам Украины, однако он хочет, чтобы участие в этом мероприятии также приняла Россия.
- Путин не отказывается от намерений подчинить Украину. Президент России рассчитывает на то, что он сможет противостоять западным союзникам Киева и одержать победу на поле боя.