Про це розповів 24 Каналу доктор історичних наук і письменник Юрій Фельштинський, зазначивши, що "перевага агресії – в руках агресора". Він вважає, що Захід проти Владіміра Путіна достатньо безпорадний, адже важко запобігти бажанню агресора здійснити акт агресії.
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Чого чекає Росія
Фельштинський наголосив, що у Росії є завжди надія на зрушення на інших фронтах у світі.
У Росії з'явився новий партнер на Близькому Сході – Іран. Путін очевидно матиме зв'язки з терористичними структурами Ірану: Хезболла, ХАМАС. Керівництво у Північній Кореї та Венесуелі починає себе вести більш упевнено, що також може бути корисним Кремлю.
Росія провокує загострення у світі. Звичайно, найбільш очевидний фронт, який, на жаль, невідворотний, буде на Ближньому Сході. Можливо вже цього року,
– припустив Юрій Фельштинський.
У Путіна також є надія, що 2025 року Дональд Трамп очолить Білий дім і зупинить допомогу Україні та виведе США з НАТО.
2025 рік може принести Путіну дуже серйозні переваги проти 2024 року. Це те, на що надіється Путін,
– сказав Юрій Фельштинський.
Доктор історичних наук зауважив, що це не означає, що Європа здасться чи віддасть Україну. Європа може залишиться сам на сам проти Путіна без американської підтримки.
У Європи немає вибору. Їй все одно прийдеться воювати з Путіним тому, що воєнні дії розпочинає він,
– наголосив Фельштинський.
Політика Кремля спрямована на терор
- Владімір Путін схвалив оновлену версію зовнішньої політики Росії. У Кремлі зазначили, що США є загрозою для існування Росії. Нову концепцію представив сам Путін, висловивши, що кардинальні зміни в міжнародному житті примусили Росію серйозно переглянути ключові стратегічні документи.
- Після зустрічі з Сєргєєм Лавровим, главою МЗС Росії, Ван Ї, міністр закордонних справ Китаю, висловив підтримку скликанню міжнародної конференції з питань України, проте він хоче, щоб участь у цьому заході також взяла Росія.
- Путін не відмовляється від намірів підкорити Україну. Президент Росії розраховує на те, що він зможе протистояти західним союзникам Києва та здобути перемогу на полі бою.