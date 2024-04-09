Про це розповів 24 Каналу доктор історичних наук і письменник Юрій Фельштинський, зазначивши, що "перевага агресії – в руках агресора". Він вважає, що Захід проти Владіміра Путіна достатньо безпорадний, адже важко запобігти бажанню агресора здійснити акт агресії.

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Чого чекає Росія

Фельштинський наголосив, що у Росії є завжди надія на зрушення на інших фронтах у світі.

У Росії з'явився новий партнер на Близькому Сході – Іран. Путін очевидно матиме зв'язки з терористичними структурами Ірану: Хезболла, ХАМАС. Керівництво у Північній Кореї та Венесуелі починає себе вести більш упевнено, що також може бути корисним Кремлю.

Росія провокує загострення у світі. Звичайно, найбільш очевидний фронт, який, на жаль, невідворотний, буде на Ближньому Сході. Можливо вже цього року,

– припустив Юрій Фельштинський.

У Путіна також є надія, що 2025 року Дональд Трамп очолить Білий дім і зупинить допомогу Україні та виведе США з НАТО.

2025 рік може принести Путіну дуже серйозні переваги проти 2024 року. Це те, на що надіється Путін,

– сказав Юрій Фельштинський.

Доктор історичних наук зауважив, що це не означає, що Європа здасться чи віддасть Україну. Європа може залишиться сам на сам проти Путіна без американської підтримки.

У Європи немає вибору. Їй все одно прийдеться воювати з Путіним тому, що воєнні дії розпочинає він,

– наголосив Фельштинський.

Політика Кремля спрямована на терор