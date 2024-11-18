Опять претензии: почему в России недовольны действиями МАГАТЭ

В России заявили, что могут остановить работу специалистов Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС, если посчитают такую работу нецелесообразной. Недовольство Кремля работой МАГАТЭ началось с Курской операции ВСУ.

Такое мнение 24 Каналу озвучила эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная. Ведь тогда россияне начали убеждать всех, что якобы Украина намерена оккупировать Курскую АЭС.

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"Это началось с Курской операции ВСУ, когда они стали шантажировать мир, что якобы Украина намерена оккупировать Курскую АЭС. Поэтому они демонстрировали Гросси какие-то обломки дронов, якобы украинских. Они ожидали, что Гросси подтвердит, что это обломки именно украинских дронов. На самом деле намерений атаковать Курскую АЭС не было", – сказала она.

Обратите внимание! В Кремле угрожают остановить работу специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В заявлении МИД России говорится, что эксперты находятся на ЗАЭС по просьбе гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси "исключительно с согласия правительства России, пока оно считает их пребывание там оправданным". Задача специалистов якобы заключается в "фиксировании провокаций относительно станции и ее персонала со стороны Украины". Москва отреагировала на слова Гросси что представители МАГАТЭ будут находиться на АЭС до возможного "замораживания вооруженного противостояния". Российские дипломаты считают, что такие заявления "выходят за пределы его полномочий".

Россия недовольна МАГАТЭ

Ольга Кошарна отметила, что России не понравилось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не определил, чьи это были дроны. Россияне выразили недовольство докладом МАГАТЭ по ситуации с ядерной и реакционной безопасностью в Украине. Он был представлен в конце сентября 2024 года.

Опять претензии. В этом заявлении министерства иностранных дел России однозначно написано о том, что миссия должна фиксировать "военные преступления Украины". И написано то, что она есть по приглашению правительства России. Это они начали писать с лета 2023 года после подрыва Каховской ГЭС,

– подчеркнула она.

Ранее Россия еженедельно описывала МАГАТЭ состояние дел на ЗАЭС. С 29 сентября, после генеральной конференции МАГАТЭ, на которой была принята очередная резолюция по деоккупации ЗАЭС, они перестали присылать такие отчеты.

"Только 15 ноября была зарегистрирована очередная нота аж на семи страницах. В первых строках там написано "российская атомная электростанция Запорожская АЭС". Такого тоже раньше не было. Далее они пишут, сколько персонала, что уже 4 900, что они выдали 260 лицензий персональных, в частности, руководству – 5, оперативному персоналу и каким-то специалистам – 231", – объяснила эксперт по ядерной энергетике.

Также оккупанты снова обвиняют Украину. В России заявляют, что они якобы зафиксировали дроны в период с 23 сентября по 14 ноября.