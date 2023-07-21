"Салют из Калибров": концерн Rheinmetall отреагировал на угрозы России
21 июля 2023, 02:53Читати новину українською
Источник:Bild
В Украине может появиться завод по производству техники от концерна Rheinmetall. Россия звереет от одной мысли об этом. Страна-террористка принялась угрожать ударами по заводу. В Rheinmetall уже ответили.
Армин Паппергер – генеральный директор Rheinmetall – заявил, что после российских угроз концерн не отказался от идеи создать завод в Украине. Его планируют обезопасить. В частности, с помощью систем ПВО собственного производства.
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Для нас в Rheinmetall ключевой задачей является поддержка наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и скорейшее удовлетворение их неотложных потребностей.
– говорится в сообщении.
На болотах звереют из-за Rheinmetall
- Концерн Rheinmetall собирается в партнерстве с "Укроборонпромом" открыть в Украине завод по производству бронетехники. Паппергер тогда подчеркнул, что украинцев будут учить руководить техникой, которую будут производить на заводе. Если все будет по плану, завод может производить ежегодно до 400 танков.
- Пока неизвестно, где именно заработает завод. В то же время подчеркивают, что это произойдет уже скоро. На болотах уже слышен вой по этому случаю. В частности, Дмитрий Медведев сделал безумное заявление о "салюте из "Калибров". Между тем в МИД России заявили, что завод "станет законной целью" для оккупантов.