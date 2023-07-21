"Салют из Калибров": концерн Rheinmetall отреагировал на угрозы России

В Украине может появиться завод по производству техники от концерна Rheinmetall. Россия звереет от одной мысли об этом. Страна-террористка принялась угрожать ударами по заводу. В Rheinmetall уже ответили.

Армин Паппергер – генеральный директор Rheinmetall – заявил, что после российских угроз концерн не отказался от идеи создать завод в Украине. Его планируют обезопасить. В частности, с помощью систем ПВО собственного производства.

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Для нас в Rheinmetall ключевой задачей является поддержка наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и скорейшее удовлетворение их неотложных потребностей.

– говорится в сообщении.

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