Это будет не только армия России, – Коваленко сказал, когда Кремль будет готов к войне с НАТО

В России угрожают, что в ближайшие 10 лет страна-агрессор может начать войну с НАТО. Похожие месседжи направлены, вероятно, на запугивание западных партнеров Украины.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, отметив, что министр обороны России Андрей Белоусов и его слова о подготовке к войне с НАТО якобы должны мобилизовать российское общество. Власть, возможно, готовит россиян к затяжной войне.

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Европа должна готовиться к войне

Андрей Коваленко подчеркнул, что оккупанты пытаются запугивать Запад, чтобы там были готовы идти на уступки России. Мол, при таких обстоятельствах, войны может не быть.

К сожалению, россияне видят, что некоторые европейские страны очень боятся войны. На этих страхах они пытаются сыграть,

– сказал руководитель Центра противодействия дезинформации.

Он подчеркнул, что Европа должна понять, если не будет никаких изменений, то страна-агрессор будет готова к войне в странах Балтии через 4 – 6 лет.

"Это будет не только российская армия, но и войска КНДР и Ирана, или иранские прокси-силы, например, "Хезболла"", – высказался он.

Коваленко считает, если Владимир Путин вводит северокорейские войска на Курщину и они там уже воюют, то очевидно, что войной с Украиной там не ограничатся, если Запад не будет реагировать на это активно.

Важно! Associated Press со ссылкой на американского военного чиновника сообщает, что северокорейские войска ведут бои на передовой вблизи Курска, в основном на позициях пехоты, совместно с российскими силами или самостоятельно. По предварительным данным, сотни военнослужащих КНДР уже получили ранения или погибли.

Лидерам европейских стран очень важно общаться со своим обществом и объяснять им, что война реальная, потому что Россия хочет этого.

Военная помощь для Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации заметил, что партнерам Украины очень важно предоставить нашим Силам обороны все необходимое оружие, чтобы остановить страну-агрессора. Если не сделать это вовремя, то российские войска могут напасть на страны НАТО, в частности Балтии.

Тогда условный немец или поляк вынужден будет сидеть там в окопе. И неизвестно, куда эти окопы могут подвинуться дальше, если Россия и КНДР будут отправлять большое количество военных,

– подчеркнул он.

Чтобы этого не случилось, нужны более жесткие санкции, экономическое давление на Россию и милитаризация настроений европейского общества.

Андрей Коваленко добавил, что россияне в режиме войны с Украиной будут пытаться привлечь своих союзников к ведению боевых действий, чтобы пополнять поступления людей из этих стран. Все для того, чтобы впоследствии, возможно, использовать их и против НАТО.