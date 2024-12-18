Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, зазначивши, що міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов та його слова про підготовку до війни з НАТО начебто мають мобілізувати російське суспільство. Влада, можливо, готує росіян до затяжної війни.

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Європа має готуватись до війни

Андрій Коваленко підкреслив, що окупанти намагаються залякувати Захід, щоб там були готові йти на поступки Росії. Мовляв, за таких обставин, війни може не бути.

На жаль, росіяни бачать, що деякі європейські країни дуже бояться війни. На цих страхах вони намагаються зіграти,

– сказав керівник Центру протидії дезінформації.

Він підкреслив, що Європа має зрозуміти, якщо не буде жодних змін, то країна-агресорка буде готова до війни в країнах Балтії за 4 – 6 років.

"Це буде не лише російська армія, але й війська КНДР та Ірану, або ж іранські проксі-сили, наприклад, "Хезболла"", – висловився він.

Коваленко вважає, якщо Владімір Путін вводить північнокорейські війська на Курщину і вони там уже воюють, то очевидно, що війною з Україною там не обмежаться, якщо Захід не реагуватиме на це активно.

Важливо! Associated Press із посиланням на американського військового чиновника повідомляє, що північнокорейські війська ведуть бої на передовій поблизу Курська, здебільшого на позиціях піхоти, спільно з російськими силами або самостійно. За попередніми даними, сотні військовослужбовців КНДР уже зазнали поранень або загинули.

Лідерам європейських країн дуже важливо спілкуватись зі своїм суспільством та пояснювати їм, що війна реальна, бо Росія хоче цього.

Військова допомога для України

Керівник Центру протидії дезінформації зауважив, що партнерам України дуже важливо надати нашим Силам оборони всю необхідну зброю, щоб зупинити країну-агресорку. Якщо не зробити це вчасно, то російські війська можуть напасти на країни НАТО, зокрема Балтії.

Тоді умовний німець чи поляк змушений буде сидіти там в окопі. І невідомо, куди ці окопи можуть посунутись далі, якщо Росія і КНДР відправлятимуть велику кількість військових,

– підкреслив він.

Щоб цього не трапилось, потрібні жорсткіші санкції, економічний тиск на Росію та мілітаризація настроїв європейського суспільства.

Андрій Коваленко додав, що росіяни в режимі війни з Україною намагатимуться долучити своїх союзників до ведення бойових дій, щоб поповнювати надходження людей з цих країн. Все для того, аби згодом, можливо, використати їх і проти НАТО.