"Путин это чувствует": действия Трампа могут приближать российские провокации против НАТО

Мягкая политика Дональда Трампа и отсутствие решительных шагов со стороны США в отношении России "развязывает руки" Кремлю. Так, Россия уже начинает выдвигать угрозы НАТО.

Главная цель Москвы – разъединить Европу и США. Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что маловероятно, что страна-агрессор будет способна напасть на Альянс.

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Россия "развязывает руки" против НАТО

По словам российского оппозиционного политтехнолога, Путин и его окружение чувствуют, что между США и Европой "пробежала черная кошка" и теперь Россия может сделать так, чтобы дистанция Трампа до Европы и Украины была максимально велика. Главный инструмент Кремля – обострение ситуации в странах ЕС, ведь "лезть в Вашингтон страшно" из-за наличия ресурсов у Трампа.

Россия не может нормально воевать с Украиной, поэтому до войны с Европой далеко. Зато есть вариант противостояния США и Европы. Однако в Кремле не знают что делать, успехов на фронте в Украине нет, поэтому Путин решает говорить: "Мы еще до Лондона дойдем",

– объяснил он.

Напомним, что руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что "страны-провокаторы", то есть Польша и страны Балтии, должны понимать, что первыми пострадают в результате возможной агрессии НАТО против России.

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на такие слова и заявил, что НАТО является сугубо оборонительным альянсом, и дает ответ на российскую агрессию.

Между тем генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер считает, что Россия может начать масштабную агрессию против НАТО в 2029 году. По оценкам инспектора, в 2025 году численность оккупационной армии может вырасти до 1,5 миллиона человек. Это вдвое больше, чем в начале полномасштабной войны России против Украины.