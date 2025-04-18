Головна мета Москви – роз'єднати Європу та США. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що малоймовірно, що країна-агресорка буде здатна напасти на Альянс.

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Росія "розв'язує руки" проти НАТО

За словами російського опозиційного політтехнолога, Путін та його оточення відчувають, що між США та Європою "пробігла чорна кішка" і тепер Росія може зробити так, щоб дистанція Трампа до Європи та України була максимально велика. Головний інструмент Кремля – загострення ситуації в країнах ЄС, адже "лізти у Вашингтон страшно" через наявність ресурсів у Трампа.

Росія не може нормально воювати з Україною, тому до війни з Європою далеко. Натомість є варіант протистояння США та Європи. Однак у Кремлі не знають що робити, успіхів на фронті в Україні немає, тому Путін вирішує казати: "Ми ще до Лондона дійдемо",

– пояснив він.

Нагадаймо, що керівник Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що "країни-провокатори", тобто Польща та країни Балтії, повинні розуміти, що першими постраждають унаслідок можливої агресії НАТО проти Росії.

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на такі слова та заявив, що НАТО є суто оборонним альянсом, і дає відповідь на російську агресію.

Тим часом генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр вважає, що Росія може почати масштабну агресію проти НАТО у 2029 році. За оцінками інспектора, у 2025 році чисельність окупаційної армії може зрости до 1,5 мільйона осіб. Це вдвічі більше, ніж на початку повномасштабної війни Росії проти України.