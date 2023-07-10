Медведев цинично угрожает взорвать 3 украинских АЭС

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев снова всем угрожает. Теперь он предлагает взорвать три украинских АЭС и ядерные объекты в Восточной Европе.

В своем телеграмм-канале Медведев написал, что Украина якобы пыталась атаковать российскую АЭС ракетами. И, мол, если это подтвердится, нужно ответить.

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Что снова наговорил Медведев

Ранее российские пропагандисты сообщали о том, что якобы произошла ракетная атака по Десногорской атомной станции в Смоленской области и военному аэродрому в Калужской. Но, мол, все ракеты сбили ПВО.

Медведев заявил, что якобы если подтвердится, что Украина атаковала "натовскими ракетами" Смоленскую АЭС, то нужно взорвать Южноукраинскую, Ровенскую и Хмельницкую АЭС.

Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, следует рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южноукраинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Здесь уже нечего стесняться,

– заявил он.

Особенно цинично читать такие заявления от террористов, которые могут взорвать АЭС.

Что происходит на ЗАЭС