Россия угрожает полностью закрыть миссию ОБСЕ на границе с Украиной, – МИД

Работе наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска на границе с Украиной грозит полное закрытие. Такие угрозы поступают от государства-агрессора.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 15 июня он провел совместный брифинг с Анн Линде, которая возглавляет шведский МИД и ОБСЕ.
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По словам чиновника, Россия угрожает полностью закрыть миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной.Обратите внимание! С 2014 года мандат миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска продлевают на каждые 4 месяца. Впрочем, в мае этот срок сократили до 2 месяцев.
Кулеба подчеркнул, что цель этих действий очевидна: скрыть от независимых наблюдателей ОБСЕ военные усилия России вдоль украинско-российской границы.
По словам министра, такие действия со стороны России можно расценивать как шантаж и пренебрежение к ОБСЕ. Украина будет требовать, чтобы миссия в "Гуково" и "Донецке" не прекращала работу после 31 июля.
Где расположены пункты пропуска "Гуково" и "Донецк": смотрите на карте
Глава ОБСЕ о войне на Донбассе
Министр иностранных дел Швеции и глава ОБСЕ Анн Линде прибыла с официальным визитом в Украину. 15 июня она посетила зону проведения ООС.
По ее мнению, война на Донбассе является одной из крупнейших угроз безопасности Европы, а невыполнение договоренностей о режиме тишины – самой главной проблемой.