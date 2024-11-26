Медведев сделал новое заявление о ядерном оружии для Украины и назвал Байдена "маразматиком"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз выдал возмутительное заявление по ядерному оружию, угрожая последствиями Западу в случае его передачи Украине.

Подобная риторика наблюдается уже не впервые. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Медведева в телеграмме.

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Что сказал Медведев

По его словам, американские политики и журналисты якобы всерьез обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия.

Похоже, моя грустная шутка про сумасшедшего маразматика Байдена, который решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, превращается в пугающую реальность. Передать ядерное оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой,

– пишет путинский приспешник.

Прибегая к оскорблениям в сторону действующего американского лидера, заместитель председателя Совета Безопасности России заявляет, что только мысль об этом является настолько абсурдной, что якобы "вызывает подозрение о наличии параноидального психоза всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага.

Прибегая к оскорблениям в сторону действующего американского лидера, Медведев заявляет, что только мысль об этом является настолько абсурдной, что якобы "вызывает подозрение о наличии параноидального психоза всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага.

Он подчеркнул, что возможность передачу ядерного оружия Киеву якобы может рассматриваться Россией как подготовка к ядерному конфликту: "Фактическая передача такого оружия может быть приравнена к акту нападения на нашу страну, состоявшегося, в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания".

К слову, на днях он заявил, что Москва рассматривает использование ядерного оружия якобы лишь как "крайний вариант", а ядерную доктрину страны изменили с учетом "возникших рисков, ", а также пожаловался на "полное вовлечение" НАТО в войну в Украине.