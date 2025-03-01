В последнее время глава Кремля Владимир Путин всячески демонстрирует готовность к переговорам с США. В то же время Россия продолжает укреплять отношения со странами, которые считаются противниками Америки.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Как Россия укрепляет связи с КНР и КНДР

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 28 февраля в Пекине провел отдельную встречу с президентом КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине, чтобы обсудить вопросы двусторонней безопасности, а также международные и региональные вопросы.

Аналитики отмечают, что Шойгу и Си также подчеркнули необходимость продолжения координации усилий на ключевых международных площадках, в частности БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а также дипломатических усилий по "разрешению украинского кризиса".

По словам Шойгу, отношения между Россией и КНР достигли "беспрецедентных" высот, а российские СМИ осветили заявления Си и спикера МИД КНР Линь Цзяня, которые высоко оценили тесные двусторонние отношения.

Кроме того, аналитики напомнили, что представители торгово-промышленной палаты Курской области 27 февраля подписали соглашение о сотрудничестве с торгово-промышленной палатой Пхеньяна с целью развития двусторонних экономических связей и расширения производственных возможностей между предприятиями Курской области и Северной Кореи.

Также соглашение с КНДР предусматривает торгово-экономические связи, сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве и переработке, совместные логистические проекты.

"Россия продолжает присоединяться к противникам Соединенных Штатов, подчеркивая важность укрепления и поддержки союзников и партнеров США, включая Украину", – резюмировали в Институте изучения войны.