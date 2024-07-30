Россия незаконно застраивает Херсонес Таврический: что и зачем возводят

В Крыму Россия фактически уничтожила аутентичный памятник мирового значения, внесенный в перечень мирового наследия ЮНЕСКО, – античный Херсонес, и разграбила его. Страна-террорист продолжает "метить" территорию.

Россия, как и каждое империалистское и колониальное государство, все начинает с истории и археологии. Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал 24 Каналу, что с начала оккупации в 2014 году Россия начала вывозить артефакты и материалы культурного наследия.

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Что Россия построила на месте Херсонеса

Только в 2024 году Россия провела около 10 "археологических экспедиций" с раскопками по всему Крыму. Работы в Херсонесе Таврическом начались под видом "реконструкции". Россияне действительно начали находить артефакты и предметы культурного наследия и вывозить их на российскую территорию.

Еще раньше наблюдалось, что враг на археологических слоях начал строить смотровую площадку. В частности, чтобы в информационном плане демонстрировать, мол, "мы имеем непосредственное отношение к Крыму".

После этого там началось строительство археологического парка "Новый Херсонес". На месте древней цитадели построили античный открытый театр. Это сооружение весом почти в 1 тонну создает значительную нагрузку на памятник. Также на месте городища теперь стоит Собор святого Владимира, который находится в подчинении Московского патриархата.

Также известно, что памятник князю Владимиру, который стоял на входе в античный Херсонес, россияне перенесли. На его же место построили и поставили такой же. Далее враг начал заливать бетон, чтобы построить "элитные" объекты. Их будут использовать для 2 вещей: идеологически и как базы отдыха опять-таки для демонстрации своего присутствия.

Ранее российские власти Севастополя анонсировали "освящение новостройки" – музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Мероприятие закрытое, участвуют руководители епархии, приглашенные церковные певцы, депутаты российского парламента города.

О незаконной застройке Крыма

Россия в Симферополе активно возводит здания на территории, где когда-то был расположен Дворец калги-султана. Строят практически все слои для возможно раскопок. Проводит строительные работы на участке мечети, которую в свое время строил крымский хан Кырым Герай.

Кроме того, в Ханском дворце под видом реставрации россияне полностью заменяют аутентичные материалы. То же самое сейчас происходит и в античном Херсонесе. Меджлис крымскотатарского народа неоднократно собирал фотографии и посылал их в международные компетентные органы с целью продемонстрировать, что враг уже начал разрушать стены дворца.

В районе Феодосии Россия также проводит раскопки. Вывозили экспонаты из музея Айвазовского на российскую территорию. То есть страна-террорист продолжает системно колонизировать Крым и показывать свою причастность к полуострову.

Напомню, что с 2014 россияне начали снова переписывать историографию. Предоставлять информацию о том, что Россия имеет прямое отношение к Крыму. Таким образом пытаются демонстрировать, что Украина имела причастность только с 1954, когда якобы незаконно был передан Крым. Это делается целенаправленно. Они проводят информационную и пропагандистскую работу,

– констатировал Эскендер Бариев.