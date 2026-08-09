Россия усилила баллистический террор: Зеленский назвал количество ударов за неделю

В течение недели Россия нанесла по Украине удары с применением различного вооружения. Значительная часть ударов была нанесена с использованием баллистических ракет.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

Что рассказал Зеленский об ударах по Украине в течение недели?

По его словам, только в течение последней недели российские войска применили 61 ракету разных типов, из которых 56 атаковали по баллистической траектории. Крім ракет, окупанти запустили понад 1560 ударних безпілотників та скинули 1540 авіабомб. Удари були спрямовані по різних регіонах України.

Зеленский отметил, что представители украинского военного руководства доложили о последствиях атак по Одессе, Харькову, Павлограду и другим городам, которые Россия нанесла в течение суток.

В Одессе и области после российского удара по энергетической инфраструктуре ведутся ремонтные работы. Российская атака также повредила жилые дома и порт. Пока известно о восьми пострадавших.

В Харькове российский дрон попал в жилую многоэтажку, разрушив четыре этажа. В результате атаки погибли два человека, еще десятки получили ранения.

В Павлограде враг нанес удар вблизи торгового центра и по энергетическому объекту. Там пострадали девять человек, среди них четверо детей.

Также российские войска атаковали Житомирскую, Николаевскую, Киевскую, Херсонскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую области, Запорожье и Донецкую область.

Президент подчеркнул, что масштаб российских атак демонстрирует необходимость усиления международного давления на Россию, в частности, из-за новых санкций, а также увеличения помощи Украине в сфере противовоздушной обороны.

Напомним, Россия ночью атаковала Украину 202 ударными дронами и ракетами "Искандер", "Оникс" и Х-31П. Силы ПВО обезвредили 174 дрона и 5 боеприпасов "Бандероль", однако зафиксировано попадание на 22 локациях и падение обломков на шести.