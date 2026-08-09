Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

Що розповів Зеленський про удари по Україні протягом тижня?

За його словами, лише протягом останнього тижня російські війська застосували 61 ракету різних типів, із яких 56 атакували по балістичній траєкторії. Крім ракет, окупанти запустили понад 1560 ударних безпілотників та скинули 1540 авіабомб. Удари були спрямовані по різних регіонах України.

Зеленський зазначив, що представники українського військового керівництва доповіли про наслідки атак по Одесі, Харкову, Павлограду та інших містах, які Росія завдала протягом доби.

В Одесі та області після російського удару по енергетичній інфраструктурі тривають ремонтні роботи. Російська атака також пошкодила житлові будинки та порт. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

У Харкові російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку, зруйнувавши чотири поверхи. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще десятки отримали поранення.

У Павлограді ворог завдав удару поблизу торговельного центру та по енергетичному об'єкту. Там постраждали дев'ятеро людей, серед них четверо дітей.

Також російські війська атакували Житомирщину, Миколаївщину, Київщину, Херсонщину, Сумщину, Харківщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя та Донеччину.

Президент наголосив, що масштаб російських атак демонструє необхідність посилення міжнародного тиску на Росію, зокрема через нові санкції, а також збільшення допомоги Україні у сфері протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Росія вночі атакувала Україну 202 ударними дронами та ракетами "Іскандер", "Онікс" і Х-31П. Сили ППО знешкодили 174 дрони та 5 боєприпасів "Бандероль", однак зафіксовано влучання на 22 локаціях і падіння уламків на шести.