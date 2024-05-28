Обещают паспорт, две тысячи долларов и не только: в ГУР показали, как Россия вербует африканцев
Источник:ГУР МО
Главное управление разведки отметило, что враг активизировал рекрутинг наемников. Более того - создал специальное подразделение минобороны для этого.
Интересно, что россияне вербуют иностранцев не только чтобы иметь больше солдат. Есть мнение, что оккупанты делают это и с пропагандистской целью – по лучшим лекалам Советского Союза.
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Разведка назвала страны, откуда агрессор вербует наемников
Государство-агрессор Россия значительно активизировала кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины: речь идет о рекрутинге живой силы в центральной Африке, в частности – в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде,
– говорится в сообщении.
В министерстве обороны России появилось новое подразделение, которое занимается вербовкой африканцев для их участия в мясных штурмах на украинской земле.
Иностранцам обещают стартовую выплату в размере 2000 долларов за подписание контракта. Деньги выплачивают в рублях. Также заманивают ежемесячным обеспечением в 2200 долларов, медицинским страхованием, и выдачей российского паспорта для самого воина и для членов его семьи.
В ГУР подчеркнули: наемники из Непала, которых Москва завербовала на войну против Украины, массово дезертировали из оккупационной армии. Они понесли многочисленные потери, а российские полевые командиры жестко отнеслись к новобранцам, поэтому те просто сбежали.
Иностранцы не понимают, на что соглашаются
Разведчики рассказывают о российской вербовочной машине не впервые. Ранее они обнародовали детали о настоящем экспрессе "Сирия – Бурятия – Украина", который оккупанты устроили наивным иностранцам.
Сирийцев вербуют на войну обманом. Они уверены, что будут работать охранниками в Якутии. Но потом людям обещают "лучшую работу" в Бурятии, и они соглашаются. Уже оттуда сирийцы попадают в Украину.
Их не смущает, что они проходили обучение возле Алеппо с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке. В пропагандистском ролике иностранцы имеют счастливый вид, они показывают на камеру новые бумаги и благодарят организаторов сделки.
"Всего за пять дней получили паспорт, уже купили себе телефоны и сигареты, все нормально!" – радуются сирийцы, не подозревая, что их ждёт.