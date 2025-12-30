Это приоритетное направление, – Андрющенко раскрыл, куда россияне стягивают технику

Россияне активно перемещают военную технику. Грузовики были замечены на днях в оккупированном Мариуполе, через который они двигались. В течение суток наблюдалось в среднем до 20 машин.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, добавив, что противник везет на фронт новую живую силу и боекомплекты.

Где захватчики хотят нажать?

Российские грузовики движутся в направлении Розовско-Пологовской агломерации и Гуляйполя Запорожской области. По словам Андрющенко, направляются маленькими колоннами, разделенными по 5 – 7 единиц автотехники.

Кроме того, увидели, как везли САУ и танки в сторону Гуляйполя. САУ не было уже давно. Все указывает на то, что россияне там будут давить дальше,

– озвучил руководитель Центра изучения оккупации.

Как отметил Андрющенко, противник держит определенное количество резервов и как только определенное направление обороны проседает, Россия туда направляет дополнительные силы с целью дожать ВСУ. Он высказал мнение, что такие перемещения вражеской техники указывают, что Гуляйпольский отрезок фронта для России сейчас в приоритете.

Что происходит на Гуляйпольском направлении: смотрите на карте

Какова ситуация в районе Гуляйполя?