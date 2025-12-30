Это приоритетное направление, – Андрющенко раскрыл, куда россияне стягивают технику
- Колонны российской техники были замечены на дорогах оккупированного Мариуполя, враг перебрасывает живую силу, танки, вооружения.
- Такое активное перемещение может указывать на то, что противник хочет усилить свое давление на одном из приоритетных сейчас для него направлений фронта.
Россияне активно перемещают военную технику. Грузовики были замечены на днях в оккупированном Мариуполе, через который они двигались. В течение суток наблюдалось в среднем до 20 машин.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, добавив, что противник везет на фронт новую живую силу и боекомплекты.
Смотрите также Было время, чтобы все сжечь, – Сырский откровенно о россиянах в штабе ВСУ в Гуляйполе
Где захватчики хотят нажать?
Российские грузовики движутся в направлении Розовско-Пологовской агломерации и Гуляйполя Запорожской области. По словам Андрющенко, направляются маленькими колоннами, разделенными по 5 – 7 единиц автотехники.
Кроме того, увидели, как везли САУ и танки в сторону Гуляйполя. САУ не было уже давно. Все указывает на то, что россияне там будут давить дальше,
– озвучил руководитель Центра изучения оккупации.
Как отметил Андрющенко, противник держит определенное количество резервов и как только определенное направление обороны проседает, Россия туда направляет дополнительные силы с целью дожать ВСУ. Он высказал мнение, что такие перемещения вражеской техники указывают, что Гуляйпольский отрезок фронта для России сейчас в приоритете.
Что происходит на Гуляйпольском направлении: смотрите на карте
Какова ситуация в районе Гуляйполя?
27 декабря после заявлений России о якобы взятии под свой контроль Гуляйполя, в украинском Генштабе прокомментировали, что это фейк. Ситуация в Гуляйполе сложная, но оборонительная операция СОУ там продолжается. Продолжаются активные действия для ликвидации вражеских пехотных групп.
28 декабря в Силах обороны Юга сообщили, что ситуация в Гуляйполе сложная, часть города оказалась под контролем России. Оккупанты активизировали штурмовые действия и имеют существенное преимущество в живой силе и вооружении. Однако там заверили, что большую часть города и в дальнейшем удерживают украинские защитники.
Командир 1 отдельного штурмового полка Дмитрия Филатова с позывным "Перун" рассказал, что пути, которыми россияне заходили в Гуляйполе, сейчас перекрыты. Украинские защитники проводят в черте города зачистку.