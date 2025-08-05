Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что еще в советские времена, а затем после распада СССР, Россия заключила немало соглашений не только о сокращении, но и о прекращении производства и использования ракет малой и средней дальности. Однако тайно и дальше продолжала работу над этим.

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Что для мира означает снятие Россией моратория на ракеты?

Николай Маломуж отметил, если бы Россия придерживалась соглашений, которые заключила много лет назад о прекращении производства и использования ракет различной дальности, то в 2022 году не имела бы такого большого количества оружия для нападения на Украину.

Россия, подписывая эти соглашения (мораторий на ракеты средней и малой дальности – 24 Канал), предусматривала, что будет использовать свое оружие в случае эскалации или ведения агрессивных войн с ее стороны. Так оно и произошло, но официально она придерживалась этого соглашения до 2022 года,

– сказал он.

Генерал армии подчеркнул, когда началось полномасштабное вторжение на территорию Украины, Россия уже нарушила любые договоренности.

В Кремле говорят, что снятие моратория на ракеты средней и малой дальности вроде бы только теперь позволяют легально использовать их оружие, однако это продолжается уже давно.

Единственное, в России сейчас могут говорить, что официально увеличивают производство собственного оружия. Владимир Путин еще 3 месяца назад на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству сказал о переходе к активному производству ракет малой и средней дальности,

– отметил Маломуж.

Продолжается наращивание ресурсов. Это угрожает не только Украине, но и Европейскому Союзу, ведь радиус действия ракет средней дальности – до 2 тысяч километров, малой – до тысячи.

Можно считать, что снятие моратория является скорее сигналом для Запада, ведь Россия по территории Украины уже применяет ракеты среднего и малого радиуса действия.

Добавим, еще в 2024 году Путин заявлял о возможном снятии моратория на производство и размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. По его словам, Россия рассматривает возобновление этих программ в ответ на действия США, которые, по мнению Кремля, уже разворачивают подобное вооружение в различных регионах.