Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що ще у радянські часи, а потім після розпаду СРСР, Росія уклала чимало угод не лише про скорочення, але й про припинення виробництва і використання ракет малої та середньої дальності. Проте таємно і далі продовжувала роботу над цим.

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Що для світу означає зняття Росією мораторію на ракети?

Микола Маломуж зауважив, якби Росія дотримувалась угод, які уклала багато років тому щодо припинення виробництва і використання ракет різної дальності, то у 2022 році не мала б такої великої кількості зброї для нападу на Україну.

Росія, підписуючи ці угоди (мораторій на ракети середньої та малої дальності – 24 Канал), передбачала, що буде використовувати свою зброю у випадку ескалації або ведення агресивних війн з її боку. Так воно і сталось, але офіційно вона дотримувалась цієї угоди до 2022 року,

– сказав він.

Генерал армії підкреслив, коли розпочалось повномасштабне вторгнення на територію України, Росія вже порушила будь-які домовленості.

У Кремлі кажуть, що зняття мораторію на ракети середньої й малої дальності начебто тільки тепер дозволяють легально використовувати їхню зброю, проте це триває вже давно.

Єдине, у Росії зараз можуть говорити, що офіційно збільшують виробництво власної зброї. Володимир Путін ще 3 місяці тому на засіданні комісії по військово-технічному співробітництву сказав про перехід до активного виробництва ракет малої та середньої дальності,

– зазначив Маломуж.

Триває нарощування ресурсів. Це загрожує не лише Україні, але і Європейському Союзу, адже радіус дії ракет середньої дальності – до 2 тисяч кілометрів, малої – до тисячі.

Можна вважати, що зняття мораторію є швидше сигналом для Заходу, адже Росія по території України вже застосовує ракети середнього та малого радіуса дії.

Додамо, ще у 2024 році Путін заявляв про можливе зняття мораторію на виробництво та розміщення ракет середньої й меншої дальності наземного базування. За його словами, Росія розглядає відновлення цих програм у відповідь на дії США, які, на думку Кремля, вже розгортають подібне озброєння в різних регіонах.