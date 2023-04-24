Москва ускоряет русификацию оккупированных регионов, – разведка Британии объяснила цель агрессора

Государство-агрессор пытается срочно ускорить русификацию захваченных территорий Украины. Оккупанты заставляют местное население получать вражеские паспорта.

Об этом сообщает разведка Великобритании. В Минобороны также объяснили цель оккупантов.

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Россияне ускоряют русификацию оккупированных территорий

Захватчики угрожают жителям Херсона, что тех, кто не примет российский паспорт до 1 июня 2023 года, ждет "депортация" с конфискацией имущества. В Минобороны Великобритании подчеркивают, что государство-агрессор использует свои паспорта как инструмент для русификации оккупированных территорий, как это было в Донецке и Луганске до вторжения в феврале 2022 года.

Россия, вероятно, ускоряет интеграцию оккупированных территорий Украины в бюрократию России, чтобы помочь нарисовать вторжение как успех, особенно накануне президентских выборов 2024 года,

– отметили в британской разведке.

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Важно! Российская госдума 14 марта приняла скандальный закон о гражданстве украинцев. В соответствии с ним, жители оккупированных территорий, получившие российские паспорта, могут выйти из украинского гражданства, подав соответствующее заявление в органы власти страны-террориста.

В МИДе подчеркнули, что Россия нарушает нормы международного права. Оккупанты пытаются легализовать попытку аннексии захваченных украинских территорий и незаконную паспортизацию жителей.