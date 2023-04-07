Врачи делают все возможное: в каком состоянии мать и дети из Станислава, в чей дом попал снаряд
Российские оккупанты утром 7 апреля обстреляли из артиллерии Станислав Херсонской области. Снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал. Ранения получили три человека – 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик.
Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне. Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире 24 Канала сообщил, что врачи сейчас делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшим.
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Пострадавших будут эвакуировать
Соболевский рассказал, что врачи сейчас делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшим. Впоследствии будут решать вопросы относительно медицинской эвакуации пострадавших.
Сейчас врачи делают все, чтобы спасти их жизнь. Будем надеяться, что все будет хорошо. После стабилизации состояния будем решать вопросы их медицинской эвакуации, чтобы они заканчивали лечение в более безопасном регионе,
– отметил он.
В Станиславе снаряд попал в дом: что известно
- Российские оккупационные войска утром 7 апреля обстреляли из артиллерии Станислав в Херсонской области. Снаряд попал в жилой дом, в результате чего ранения получили три человека – 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик.
- Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне. Мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют.
- Инна Холодняк, директор Херсонской детской областной больницы рассказала, что пострадавшая женщина имеет черепно-мозговую травму и контузию. По ее словам, у мальчика 3 лет закрытая черепно-мозговая травма, множественные ранения лица, туловища, травма бедра. Девочка получила тяжелую минно-взрывную травму, множественные ранения туловища, лица, верхних и нижних конечностей, рваную рану плеча и бедра.
- Татьяна, женщина, пострадавшая в результате прилета, рассказала детали взрыва. Она отметила, что слышала два прилета, хотя говорят о трех.
- Татьяна добавила, что в доме от прилета упал потолок. Большая часть потолка обрушилась на детей. На помощь пришел супруг, который вытаскивал семью из-под завалов, а также соседка, которая сразу вызвала помощь.