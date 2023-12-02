Чтобы не нагнетать жесткие настроения: увеличением армии Путин хочет решить серьезную проблему

Россия увеличивает штатную численность армии на 170 тысяч – до 1 миллиона 320 тысяч солдат. В то же время, общий штат войска страны-оккупанта устанавливается на уровне 2 миллиона 209 тысяч 130 человек.

Оккупанты объясняют увеличение численности армии ростом угроз для России, связанных с войной против Украины и расширением НАТО. Впрочем, глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин таким образом хотел завуалированно продолжить мобилизацию.

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Стратегия изменилась

В 2022 году Владимир Путин пытался решить кадровую проблему благодаря так называемой масштабной мобилизации. Тогда россияне мобилизовали более 300 тысяч военнослужащих. Волна призыва оказала гораздо большее психологическое давление на захватчиков, чем само известие о начале войны.

Факт мобилизации в 2022 году для россиян был деморализующим. Он привел к массовому выезду людей за границу и к определенным негативным ожиданиям,

– сказал глава центра политических студий "Доктрина".

Поэтому, чтобы уменьшить негативные настроения перед выборами, российские власти решили вопрос единственным путем – увеличили численность контрактников. Оккупанты даже создали для новоприбывших новые места на высокооплачиваемых солдатских должностях и специальностях, по меркам России.

По состоянию на 2 декабря Россия лишилась 331 110 личного состава. Также украинские военные уничтожили 5 571 танк, 10 385 боевых бронированных машин, 7 941 артиллерийскую систему, 913 реактивных систем залпового огня, 602 средства ПВО, 323 самолета, 324 вертолета и т.д.

Цель – продолжить увеличивать российскую армию, не объявляя массовую мобилизацию и сохраняя тихий тон.

Даже минобороны России сказало, что в связи с увеличением численности российского на 170 тысяч военнослужащих, проводить мобилизацию в стране или увеличивать призыв на срочную службу не планируют.

Заявляется, что увеличение численности реализуется поэтапно гражданами, выражающими желание проходить военную службу по контракту.

Божко о мобилизации в России: смотреть видео

Частичная мобилизация в России