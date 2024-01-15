На фронте гибнут россияне 2005 года рождения: враг существенно завышает численность своей армии

Российские власти заявили, что ряды российских войск увеличились еще на 500 тысяч человек в 2023 году. Британская разведка проанализировала заявления государства-агрессорки о пополнении вражеской армии.

Разведка склоняется к тому, что заявления о пополнении российской армии являются преувеличением.

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Власти России завышают данные о количестве своих военных

Аналитики британской разведки отмечают, что 11 января Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза, заявил о том, что к российской армии в 2023 году якобы присоединились еще 500 тысяч человек.

Очень вероятно, что эта цифра существенно раздута,

– отмечают аналитики.

Разведка также считает очень вероятным, что основная мобилизационная тяжесть ложится на более бедные регионы и сельскую местность.

Так, в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии говорится, что в своих усилиях выполнить мобилизационный план российское военное руководство с апреля 2023 года разрешило выпускникам школ подписывать контракт с армией.

Последние данные, опубликованные "Медиазоной" и российской службой BBC, свидетельствуют, что на войне погибли по меньшей мере пять россиян 2005 года рождения,

– говорится в обзоре.

Данные британской разведки: последние новости