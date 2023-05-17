Оккупанты усилили обстрелы 3 областей Украины: в Минобороны объяснили, чего добивается враг

За последний месяц российские оккупанты увеличили обстрелы приграничных регионов. Это касается Харьковской, Черниговской и Сумской областей.

Россия ведет войну без правил. К тому же террористы системно нарушают нормы международного гуманитарного права.

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Оккупанты увеличили обстрелы 3 областей

Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, за последнюю неделю в период с 8 по 16 мая 2023 года российские войска совершили 162 обстрела указанных областей. Больше всего подверглась обстрелам Сумская область – 110. Черниговская – 29. Харьковская – 23.

Вражеская армия ежедневно стреляет по мирному населению из разных видов вооружения и уничтожает гражданские объекты – садики, больницы, школы. Есть погибшие и раненые, среди которых – дети,

– подчеркнула Маляр.

Кроме того, артиллерийскими и авиационными ударами в приграничных областях враг пытается постоянно держать в напряжении наши войска и не допустить их задействования по другим направлениям.

Что хочет показать Россия массированными обстрелами Украины

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, что все это враг делает намеренно, чтобы показать своей аудитории "победы" и прекратить панику из-за будущего украинского контрнаступления. Мол, до поражения еще далеко.

Эксперт считает, что у оккупантов нет носителей, чтобы запустить 100 ракет. Сейчас они занимаются военным каннибализмом, дособирая и ремонтируя имеющуюся технику, а с ней огромные проблемы.

Тизенгаузен добавил, что сейчас у захватчиков есть возможности производить ракеты, но их все меньше. Впрочем, цинизму нет предела. Это касается заявлений российского минобороны после удара по Умани, когда в их пабликах появилось сообщение: "точно в цель".