Есть нюанс, – Дикий сказал, что не так с планом Путина увеличить войско

Глава Кремля Владимир Путин увеличивает штатную численность армии России, однако даже такой отчаянный шаг не сможет решить ключевую проблему врага. Дефицит снарядов и оружия не удастся компенсировать живой силой.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Заметим, что, согласно указу Владимира Путина, численность вооруженных сил России будет составлять 2 209 130 бойцов.

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"Живую силу по повесткам россияне могут набрать, но есть нюанс – танки по повесткам не приезжают", – сказал Дикий.

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Россиянам нужна пауза

Как отметил экс-командир роты батальона "Айдар", снарядов в России 4 миллиона, плюс еще 1 миллион досыпал Ким Чен Ын, а также 1,1 миллиона в год производит российский ВПК, пока Вооруженные Силы Украины не достали дронами вражеские заводы.

К слову, этот процесс уже начался. Один из заводов, который производит порох, уже увидел украинский дрон. В общей сложности на территории России 5 таких заводов.

Но вопрос в другом. Миллион снарядов оккупанты производят, вместе с корейскими в общей сложности 5 миллионов на складах. Здесь большой вопрос, кому из этих боеприпасов больше пользы. Интересно мониторить российских военкоров. Я уже видел фото САУ "Гвоздика", которая полностью оправдывает свое название, потому что как цветочек раскрыта пушка,

– добавил Дикий.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения россияне по состоянию на август выстреляли около 12 миллионов снарядов, а сейчас осталось 5 миллионов, которых хватит на полгода.

Именно отсюда мощная информационная кампания, которую я назвал бы принуждением к переговорам. Россиянам нужна пауза, а не Украине,

– заметил экс-командир роты батальона "Айдар".

Впрочем, к концу года украинцы начали понимать, что имеют проблемы и победа не придет сама, а на нее надо хорошо работать. Многие сделали ложный вывод, что у врага "все в шоколаде", но это совсем не так. Сейчас у россиян огромные проблемы, намного больше наших и поэтому оккупантам нужна пауза, которая будет работать на них, а не на нас.

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