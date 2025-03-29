Враг пытается захватить определенные наши рубежи, – Силы обороны о ситуации на Юге

Россия наращивает количество штурмов на Юге. Ожидается, что Запорожье может стать одним из направлений, где враг развернет новое наступление.

Так, ранее президент Зеленский подтвердил подготовку врага к новому наступлению. Среди вероятных его направлений – Сумщина, Харьковщина и Запорожье. В Раде тем временем считают, что Россия не начнет наступления раньше середины – конца лета, передает 24 Канал.

Смотрите также Не даем врагу зайти на территорию Сумщины и Харьковщины, – Зеленский о действиях в районах России

Что происходит на Юге

В эфире телемарафона представитель Сил обороны Владислав Волошин рассказал, что на Юге ситуация контролируемая, но сложная. Противник продолжает вести обстрелы, наносить удары дронами и ракетами по позициям Сил обороны.

Враг и в дальнейшем увеличивает количество штурмовых действий, которые проводит малыми группами пехоты. Делает он это преимущественно на двух направлениях – Ореховском и Гуляйпольском направлениях. За последние сутки на Ореховском направлении произошло 2 боестолкновения, а на Гуляйпольском – девять.

Противник также пытается захватить определенные наши рубежи, позиции. Таким образом он решает свои тактические задачи. Это не часть какого-то стратегического замысла.