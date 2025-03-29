Враг пытается захватить определенные наши рубежи, – Силы обороны о ситуации на Юге
- Россия увеличивает количество штурмов на Юге, в частности на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.
- Ситуация на Юге контролируемая, но сложная, с постоянными обстрелами и ударами дронами и ракетами по позициям украинских военных.
Россия наращивает количество штурмов на Юге. Ожидается, что Запорожье может стать одним из направлений, где враг развернет новое наступление.
Так, ранее президент Зеленский подтвердил подготовку врага к новому наступлению. Среди вероятных его направлений – Сумщина, Харьковщина и Запорожье. В Раде тем временем считают, что Россия не начнет наступления раньше середины – конца лета, передает 24 Канал.
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Что происходит на Юге
В эфире телемарафона представитель Сил обороны Владислав Волошин рассказал, что на Юге ситуация контролируемая, но сложная. Противник продолжает вести обстрелы, наносить удары дронами и ракетами по позициям Сил обороны.
Враг и в дальнейшем увеличивает количество штурмовых действий, которые проводит малыми группами пехоты. Делает он это преимущественно на двух направлениях – Ореховском и Гуляйпольском направлениях. За последние сутки на Ореховском направлении произошло 2 боестолкновения, а на Гуляйпольском – девять.
Противник также пытается захватить определенные наши рубежи, позиции. Таким образом он решает свои тактические задачи. Это не часть какого-то стратегического замысла.