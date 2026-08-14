Американца уволили без обмена: эксперт объяснила коварство "жеста доброй воли" со стороны Кремля

11 августа Россия уволила американца Роберта Гилмана, которого задержала еще в 2022 году. Ранее он был морским пехотинцем, а впоследствии стал учителем английского языка. Интересно, что просто так Кремль никогда не возвращает другим странам своих граждан, а ищет выгоду –, то есть обменивает их на кого-то.

Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американист Александра Филипенко, отметив, что на этот раз ситуация совершенно иная. Вероятно, это связано с тактикой Владимира Путина в отношении Дональда Трампа.

Что означает "жест доброй воли" со стороны Кремля?

Политолог-американист отметила, что Роберту Гилмору приговорили к 10 годам заключения в российской тюрьме. На фото после его освобождения видно, что мужчина находится в тяжелом физическом состоянии. Российская сторона представила эту историю как "жест доброй воли".

Филипенко пояснила, что Москва чаще всего именно обменивала граждан. Например, ранее обменяла американскую баскетболистку на россиянина Виктора Бута, который занимался торговлей оружием для террористических организаций.

Уже после этой истории задержали еще одного американца, у которого, как заявила российская сторона, в чемодане были какие-то конфеты с каннабисом. Он просидел всего 10 дней, и его просто отпустили.

Россия так никогда не поступает. Для России очень важен обменный фонд. Она хватает просто случайных людей, чтобы потом их обменивать. А что же произошло сейчас? Во-первых, у этого американца очень плохое состояние. И, конечно, для России было бы уже очень страшно, если бы в российской тюрьме умер бывший морпех США,

– подчеркнула она.

Именно здесь российский диктатор увидел двойную выгоду – избавиться от человека, находящегося в очень плохом физическом состоянии, и совершить "жест доброй воли" в адрес Трампа. Якобы американский президент должен дружить с Путиным из-за его "хороших поступков". Несмотря на то, что окружение американского президента может объяснять ему, что это своеобразная ловушка, он может прислушаться к российскому диктатору.

Филипенко раскрыла ловушку Кремля в отношении освобождения американца: смотрите видео

Политолог-американистка добавила, что такие действия Кремля также могут быть связаны с "адскими санкциями". Ведь 7 августа Сенат США уже одобрил этот законопроект. Поэтому освобождение американца может стать "разменной монетой" Москвы.