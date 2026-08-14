Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зауваживши, що цього разу ситуація зовсім інша. Ймовірно, це пов'язано з тактикою Володимира Путіна щодо Дональда Трампа.

Що означає "жест доброї волі" від Кремля?

Політологиня-американістка зазначила, що Роберту Гілмору дали термін у 10 років в російській в'язниці. На фото після його звільнення видно, що чоловік перебуває у складному фізичному стані. Російська сторона подала цю історію як "жест доброї волі".

Філіпенко пояснила, що Москва найчастіше саме обмінювала громадян. Наприклад, раніше обміняла американську баскетболістку на росіянина Віктора Бута, який займався торгівлею зброї для терористичних організацій.

Уже після цієї історії затримали ще одного американця, у якого, як заявила російська сторона, були якісь цукерки з канабісом у валізі. Він просидів лише 10 днів, і його просто відпустили.

Росія так не робить ніколи. Росії дуже важливий обмінний фонд. Вона хапає просто випадкових людей, щоб потім їх обмінювати. А що ж сталося зараз? По-перше, дуже поганий стан у цього американця. І, звісно, для Росії було б уже дуже страшно, якби в російській тюрмі помер колишній морпіх США,

– наголосила вона.

Саме тут російський диктатор побачив подвійну вигоду – позбутись людини, яка перебуває у дуже поганому фізичному стані і здійснити "жест доброї волі" для Трампа. Буцімто, американський президент має дружити з Путіним через його "хороші вчинки". Попри те, що оточення американського президента може пояснювати йому, що це своєрідна пастка, він може дослухатись до російського диктатора.

Філіпенко розкрила пастку Кремля щодо звільнення американця: дивіться відео

Політологиня-американістка додала, що такі дії Кремля також можуть бути пов'язані з "пекельними санкціями". Адже 7 серпня Сенат США вже ухвалив цей законопроєкт. Тому звільнення американця може бути "розмінною фішкою" Москви.