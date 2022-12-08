Мы наблюдаем, что маятник противостояния пошатнулся в противоположную сторону, и Россия сейчас находится в процессе военного поражения. Об этом 24 каналу сказал капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар.

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Чем дальше будут вестись боевые действия, тем этот процесс будет более глубоким и комплексным, всеобъемлющим. Это началось с успешной наступательной операции под Харьковом, продолжалось освобождением Херсона и сейчас бойстолкновение перенесено на территорию России,

– считает Тамар.

Это уже не эпизодические случаи, акцентирует Тамар, когда Украина наносила огненное поражение по Белгородской области и временно оккупированному полуострову Крым. Сегодня мы видим системный подход. По мнению капитана, рассматривать удары по аэродромам в России нужно в нескольких плоскостях.

Первый аспект – военный. Сегодня России уже известно, что любой военный объект, неважно, на какой глубине он расположен на ее территории, может стать легитимной целью. Тамар убежден, что украинская сторона будет избегать нанесения огневого поражения по гражданским объектам.

"Я думаю, что вы будете соблюдать цивилизованные принципы гуманизма даже в данном контексте. Потому что безнравственность противоположной стороны, я считаю, не дает оснований и права вести себя безнравственно стороне, которая относит себя к семье цивилизованных народов. Насколько я понимаю, вы себя так позиционируете, и я абсолютно с вами в єтом отношении согласен", – говорит Тамар.

Второй аспект – Украина дает сигнал западным партнерам о том, что уважает их мнение и понимает, почему они не хотят предоставлять нам те или иные виды вооружения.

"Но мы хотим, чтобы вы понимали, что наша война – это война за выживание, поэтому мы будем собственными методами наносить удары, как считаем нужным, даже если вы не дадите нам те ракеты и виды наступательного вооружения, которые мы у вас просим", – объясняет капитан армии обороны Израиля.

Третий аспект – это посыл украинскому обществу. "Вы говорите вашему населению, что за все страдания и жертвы будет месть, они не будут напрасны. Это очень важно психологически", – отмечает Тамар.

Это сравнимо с тем, добавляет капитан, когда через несколько недель после начала вторжения Гитлера в Советский Союз советская армия осуществила бомбардировку Берлина дальнобойной авиацией – было всего несколько машин, которые могли это сделать. И не было военных последствий, но было очень важное политическое и пропагандистское последствие.

Для России это еще один четкий индикатор: война проиграна. Чем быстрее прекратятся боевые деяния, чем быстрее выведут войска российской армии со всех захваченных территорий, тем меньше погибнет людей. Это очень просто,

– резюмировал капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар.