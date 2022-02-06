Россия уже стянула 70% сил и средств необходимых для вторжения, – The Washington Post

6 февраля 2022 , 09:08
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Источник:

The Washington Post

Россия почти завершила подготовку к возможному полномасштабному вторжению в Украину, утверждают американские СМИ. Россияне якобы бы подготовили 83 батальонные тактические группы численностью около 750 военнослужащих в каждой.

Об этом The Washington Post информирует со ссылкой на источники в официальных кругах и разведке США. СМИ пишет, что Россия уже стянула к границам Украины около 70% сил, которые нужны для полномасштабного вторжения.

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Всего 2 недели назад было 60 батальонных групп

В публикации говорится, что только 2 недели назад была зафиксирована количество 60 батальонных тактических групп, сейчас это количество больше на 23. При этом, много российских военных находятся еще в пути.

Также, предполагают в статье, у России есть от 20 до 30 боевых кораблей в Черном море, поэтому возможными являются десантные атаки вдоль побережья. The Washington Post пишет о вероятных многочисленных жертвах (назвали даже цифру – 50 тысяч), гуманитарном кризисе и большом количестве беженцев. Если даже Россия не выйдет за пределы Украины, вторжение может иметь глобальные последствия.

Важно! Между тем ABC news информирует, что источники назвали показатели, свидетельствующие о намерении Путина осуществить вторжение в ближайшие недели. Однако размеры и масштабы неясны. Они подчеркнули, что дипломатическое решение остается возможным.

Россия создает проблемы для послевоенной международной повестки

Действия России по сухопутному наступлению создадут большие проблемы для международной повестки, соглашаются в американских СМИ. Им в течение последних 75 лет руководят США.

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Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.
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Автор: Ірина Пундор