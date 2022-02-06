Россия уже стянула 70% сил и средств необходимых для вторжения, – The Washington Post

Россия почти завершила подготовку к возможному полномасштабному вторжению в Украину, утверждают американские СМИ. Россияне якобы бы подготовили 83 батальонные тактические группы численностью около 750 военнослужащих в каждой.

Об этом The Washington Post информирует со ссылкой на источники в официальных кругах и разведке США. СМИ пишет, что Россия уже стянула к границам Украины около 70% сил, которые нужны для полномасштабного вторжения.

Тем временем Лукашенко о войне России и Украины: Продлится максимум 3 – 4 дня – там некому воевать

Всего 2 недели назад было 60 батальонных групп

В публикации говорится, что только 2 недели назад была зафиксирована количество 60 батальонных тактических групп, сейчас это количество больше на 23. При этом, много российских военных находятся еще в пути.

Также, предполагают в статье, у России есть от 20 до 30 боевых кораблей в Черном море, поэтому возможными являются десантные атаки вдоль побережья. The Washington Post пишет о вероятных многочисленных жертвах (назвали даже цифру – 50 тысяч), гуманитарном кризисе и большом количестве беженцев. Если даже Россия не выйдет за пределы Украины, вторжение может иметь глобальные последствия.

Россия создает проблемы для послевоенной международной повестки

Между тем ABC news информирует, что источники назвали показатели, свидетельствующие о намерении Путина осуществить вторжение в ближайшие недели. Однако размеры и масштабы неясны. Они подчеркнули, что

Действия России по сухопутному наступлению создадут большие проблемы для международной повестки, соглашаются в американских СМИ. Им в течение последних 75 лет руководят США.

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Последние новости о войсках России около украинской границы:

Вопрос наступления России в Украине – в центре внимания мировых лидеров. Так президенты Польши и Франции, а также канцлер Германии соберутся на переговоры в Берлине.

Тем временем США продолжают активно помогать Украине. На украинскую территории прибыл уже 8-ой борт с военным вооружением.

В России анонсировали проведение новых военных учений. Они состоятся в Ростовской области в 50 километрах от границы с Украиной.

В украинском Минобороны успокаивают: сценария 2014 года не будет. Украина готова к возможному нападению.

Почему Россия не может открыто воевать с Украиной – смотрите в "Зради та перемоги":

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.