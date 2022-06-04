Россия уже запустила по Украине более 2,5 тысяч ракет, - Зеленский

Трудные бои сейчас продолжаются на Востоке нашего государства. Враг не прекращает обстрелы почти круглосуточно.

Обратил внимание на циничные обстрелы России и президент Владимир Зеленский в обращении за 4 июня. По его словам, враг производит авиационные ракетные обстрелы, сообщает 24 канал.

Они готовы сжигать все – православные церкви и что-нибудь другое, – Зеленский

К утру 4 июня общее количество различных российских ракет, примененных против Украины, уже достигло 2503 снаряда,

– сообщил Зеленский.

По его словам, наши герои делают все и держат позиции, чтобы нанести врагу максимальные потери. Поэтому Зеленский поблагодарил каждого нашего защитника и защитницу. Они ведь приближают тот день, когда России все же придется оставить Донбасс в покое.

Обстрелы российских оккупантов 4 июня

Россияне продолжают обстреливать всю территорию нашего государства. В результате, в Украине опасно находиться повсюду, даже если в регионе нет активных боевых действий. Поэтому не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Так, 4 июня, россияне снова обстреляли приграничье Сумской области. Захватчики сбросили две взрывчатки. Пока нет признаков, что они собираются возобновить наступление. Эксперты склонны думать, что враг сохраняет напряжение, чтобы наши ВСУ не переместились в помощь собратьям на Восток.

Страдает от постоянных обстрелов врага и Запорожья . Часть области находится под российской оккупацией на время. 4 июня российские войска избивали по населенным пунктам на Запорожском и Новопавловском направлении из реактивных систем залпового огня. Ударили по районам Гуляйполя, Орехова и Зеленого Роща. Авиационный удар самолетами Су-25 нанесли по населенному пункту Каменское.

Шоковало сегодня и то, что российские кафиры ударили по Святогорской лавре в Донецкой области. Обстреляли Всехсвятский скит святыни и на территории начался масштабный пожар. Огонь полностью охватил главный храм. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщал, что кроме священнослужителей в храме находились около 300 беженцев.

Обращение Зеленского за 4 июня: смотрите видео